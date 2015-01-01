В Орловской области оплачивались фиктивные работы по отлову бездомных собак

По материалам проверки, проведенной Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой, следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Установлено, что контролирующими органами надлежащим образом не организована работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В связи с непринятием своевременных мер по защите населения от нападения бездомных животных начальнику Управления ветеринарии области Орловским природоохранным межрайонным прокурором внесено представление.

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты оплаты за счет бюджетных средств работ по отлову и временной передержке животных, которые фактически выполнены не были.

Материалы проверки природоохранный прокурор направил в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Орловской области.