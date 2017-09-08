В Орловской области определены 33 места для Крещенских купаний
Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС по Орловской области совместно с органами местного самоуправления определены 33 места для Крещенских купаний.
Для обеспечения безопасности граждан будет организовано дежурство полиции, медиков, пожарных и представителей общественных организаций. В Орле, помимо этого, – сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и спасателей поисково-спасательного отряда (водного) областной поисково-спасательной службы.
В специально отведенных местах устанавливаются посты с необходимым оборудованием для организации экстренной помощи. Также оборудуются отапливаемые помещения (вагончики, палатки) для обогрева и переодевания, организуется раздача горячих напитков.
Места для Крещенских купаний
г. Орел:
река Ока, район Центральной спасательной станции.
город Ливны:
купель возле Свято-Сергиевского кафедрального собора.
Верховский район:
село Корсунь, купель.
Глазуновский район:
поселок Глазуновка, пруд Канатка.
Дмитровский район:
Долбенкинское сельское поселение, купель Марфо-Мариинской обители;
Столбищенское сельское поселение, Селькин пруд;
Горбуновское сельское поселение, село Балдыж, купель;
Бородинское сельское поселение, село Бородино, купель.
Должанский район:
Вышнее-Ольшанское сельское поселение, село Баранчик, Громовой колодец;
Кудиновское сельское поселение, село Никольское, Святой колодец Покрова Божьей Матери.
Залегощенский район:
Нижнезалегощенское сельское поселение, родник у деревни Ореховки.
Краснозоренский район:
Краснозоренское сельское поселение, деревня Елагино, родник на реке Любовше.
Ливенский район:
Сосновское сельское поселение, село Сосновка, Источник Николая Угодника;
Здоровецкое сельское поселение, деревня Красово, купель;
Галиченское сельское поселение, село Успенское, купель;
Галиченское сельское поселение, деревня Викторовка, купель;
Козьминское сельское поселение, село Козьминка, купель;
Крутовское сельское поселение, деревня Угольное, Источник Святой Блаженной Матроны Московской;
Казанское сельское поселение, село Казанское, купель;
Островское сельское поселение, село Остров, Крещенский источник.
Мценский район:
Карандаковское сельское поселение, деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.
Новодеревеньковский район:
Никитское сельское поселение, поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник.
Новосильский район:
Петушенское сельское поселение, источник на реке Пшевке около деревни Шейно.
Орловский район:
Становское сельское поселение, деревня Паслово, купель;
Станово-Колодезьское сельское поселение, деревня Козиновка, родник.
Покровский район:
Верхнесосенское сельское поселение, село Верхососенское, Святой источник, купель;
Дросковское сельское поселение, село Дросково, купель;
поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.
Сосковский район:
Кировское сельское поселение, село Кирово, купель.
Урицкий район:
Архангельское сельское поселение, село Лукьянчиково, купель Иконы Казанской Божьей Матери;
Подзаваловское сельское поселение, село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».
Хотынецкий район:
Ильинское сельское поселение, село Старое, купель.
Шаблыкинский район:
Навлинское сельское поселение, деревня Муравельник, Святой источник.
ГУ МЧС напоминает о мерах предосторожности при Крещенских купаниях:
ответственно оцените свои физические возможности;
воздержитесь от принятия алкоголя;
не купайтесь в необорудованных местах, это может быть опасно для жизни;
не выходите на неокрепший лед группами;
люди с сердечными, легочными заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби;
не прыгайте в воду в разгоряченном состоянии, тело должно привыкнуть к температуре воздуха.