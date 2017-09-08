В Орловской области определены 33 места для Крещенских купаний

Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС по Орловской области совместно с органами местного самоуправления определены 33 места для Крещенских купаний.

Для обеспечения безопасности граждан будет организовано дежурство полиции, медиков, пожарных и представителей общественных организаций. В Орле, помимо этого, – сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и спасателей поисково-спасательного отряда (водного) областной поисково-спасательной службы.

В специально отведенных местах устанавливаются посты с необходимым оборудованием для организации экстренной помощи. Также оборудуются отапливаемые помещения (вагончики, палатки) для обогрева и переодевания, организуется раздача горячих напитков.

Места для Крещенских купаний

г. Орел:

река Ока, район Центральной спасательной станции.

город Ливны:

купель возле Свято-Сергиевского кафедрального собора.

Верховский район:

село Корсунь, купель.

Глазуновский район:

поселок Глазуновка, пруд Канатка.

Дмитровский район:

Долбенкинское сельское поселение, купель Марфо-Мариинской обители;

Столбищенское сельское поселение, Селькин пруд;

Горбуновское сельское поселение, село Балдыж, купель;

Бородинское сельское поселение, село Бородино, купель.

Должанский район:

Вышнее-Ольшанское сельское поселение, село Баранчик, Громовой колодец;

Кудиновское сельское поселение, село Никольское, Святой колодец Покрова Божьей Матери.

Залегощенский район:

Нижнезалегощенское сельское поселение, родник у деревни Ореховки.

Краснозоренский район:

Краснозоренское сельское поселение, деревня Елагино, родник на реке Любовше.

Ливенский район:

Сосновское сельское поселение, село Сосновка, Источник Николая Угодника;

Здоровецкое сельское поселение, деревня Красово, купель;

Галиченское сельское поселение, село Успенское, купель;

Галиченское сельское поселение, деревня Викторовка, купель;

Козьминское сельское поселение, село Козьминка, купель;

Крутовское сельское поселение, деревня Угольное, Источник Святой Блаженной Матроны Московской;

Казанское сельское поселение, село Казанское, купель;

Островское сельское поселение, село Остров, Крещенский источник.

Мценский район:

Карандаковское сельское поселение, деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:

Никитское сельское поселение, поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник.

Новосильский район:

Петушенское сельское поселение, источник на реке Пшевке около деревни Шейно.

Орловский район:

Становское сельское поселение, деревня Паслово, купель;

Станово-Колодезьское сельское поселение, деревня Козиновка, родник.

Покровский район:

Верхнесосенское сельское поселение, село Верхососенское, Святой источник, купель;

Дросковское сельское поселение, село Дросково, купель;

поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:

Кировское сельское поселение, село Кирово, купель.

Урицкий район:

Архангельское сельское поселение, село Лукьянчиково, купель Иконы Казанской Божьей Матери;

Подзаваловское сельское поселение, село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Хотынецкий район:

Ильинское сельское поселение, село Старое, купель.

Шаблыкинский район:

Навлинское сельское поселение, деревня Муравельник, Святой источник.

ГУ МЧС напоминает о мерах предосторожности при Крещенских купаниях:

ответственно оцените свои физические возможности;

воздержитесь от принятия алкоголя;

не купайтесь в необорудованных местах, это может быть опасно для жизни;

не выходите на неокрепший лед группами;

люди с сердечными, легочными заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби;

не прыгайте в воду в разгоряченном состоянии, тело должно привыкнуть к температуре воздуха.