В Орловской области определены 33 места для Крещенских купаний

Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС по Орловской области совместно с органами местного самоуправления  определены 33 места для Крещенских купаний.
Для обеспечения безопасности граждан будет организовано дежурство полиции, медиков, пожарных и представителей общественных организаций. В Орле, помимо этого, – сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и спасателей поисково-спасательного отряда (водного) областной поисково-спасательной службы.

В специально отведенных местах устанавливаются посты с необходимым оборудованием для организации экстренной помощи. Также оборудуются отапливаемые помещения (вагончики, палатки) для обогрева и переодевания, организуется раздача горячих напитков.
Места для Крещенских купаний
г. Орел:
река Ока, район Центральной спасательной станции.

город Ливны:
купель возле Свято-Сергиевского кафедрального собора.

Верховский район:
село Корсунь, купель.

Глазуновский район:
поселок Глазуновка, пруд Канатка.

Дмитровский район:
Долбенкинское сельское поселение, купель Марфо-Мариинской обители;
Столбищенское сельское поселение, Селькин пруд;
Горбуновское сельское поселение, село Балдыж, купель;
Бородинское сельское поселение, село Бородино, купель.

Должанский район:
Вышнее-Ольшанское сельское поселение, село Баранчик, Громовой колодец;
Кудиновское сельское поселение, село Никольское, Святой колодец Покрова Божьей Матери.

Залегощенский район:
Нижнезалегощенское сельское поселение, родник у деревни Ореховки.

Краснозоренский район:
Краснозоренское сельское поселение, деревня Елагино, родник на реке Любовше.

Ливенский район:
Сосновское сельское поселение, село Сосновка, Источник Николая Угодника;
Здоровецкое сельское поселение, деревня Красово, купель;
Галиченское сельское поселение, село Успенское, купель;
Галиченское сельское поселение, деревня Викторовка, купель;
Козьминское сельское поселение, село Козьминка, купель;
Крутовское сельское поселение, деревня Угольное, Источник Святой Блаженной Матроны Московской;
Казанское сельское поселение, село Казанское, купель;
Островское сельское поселение, село Остров, Крещенский источник.

Мценский район:
Карандаковское сельское поселение, деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:
Никитское сельское поселение, поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник.

Новосильский район:
Петушенское сельское поселение, источник на реке Пшевке около деревни Шейно.

Орловский район:
Становское сельское поселение, деревня Паслово, купель;
Станово-Колодезьское сельское поселение, деревня Козиновка, родник.

Покровский район:
Верхнесосенское сельское поселение, село Верхососенское, Святой источник, купель;
Дросковское сельское поселение, село Дросково, купель;
поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:
Кировское сельское поселение, село Кирово, купель.

Урицкий район:
Архангельское сельское поселение, село Лукьянчиково, купель Иконы Казанской Божьей Матери;
Подзаваловское сельское поселение, село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Хотынецкий район:
Ильинское сельское поселение, село Старое, купель.

Шаблыкинский район:
Навлинское сельское поселение, деревня Муравельник, Святой источник.

ГУ МЧС напоминает о мерах предосторожности при Крещенских купаниях:
ответственно оцените свои физические возможности;
воздержитесь от принятия алкоголя;
не купайтесь в необорудованных местах, это может быть опасно для жизни;
не выходите на неокрепший лед группами;
люди с сердечными, легочными заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби;
не прыгайте в воду в разгоряченном состоянии, тело должно привыкнуть к температуре воздуха.

 

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Опубликовано 11 Янв 2018 в 13:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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