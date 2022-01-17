17 января 2022



В Орловской области определены места для Крещенских купаний

Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области совместно с органами местного самоуправления региона определены места для Крещенских купаний.

К 19 января в Орловской области подготовят 26 мест для Крещенских купаний в 13 муниципальных районах.

Верховский район:

село Корсунь, на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;

деревня Алексеевка, купель.

Дмитровский район:

село Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители;

село Балдыж, купель;

село Бородино, купель;

село Соломино, купель;

село Столбище, Селькин пруд.

Залегощенский район:

родник у деревни Ореховка.

Знаменский район:

село Знаменское, святой источник.

Ливенский район:

деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение»;

село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца;

деревня Викторовка, купель;

село Козьминка, купель;

деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской;

село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери.

Мценский район:

деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:

село Судбищи, родник у реки Любовши.

Новосильский район:

источник на реке Пшевке около деревни Шейно.

Покровский район:

село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец»;

село Дросково, купель;

поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:

село Кирово, купель.

Урицкий район:

святой источник Пресвятой Богородицы Казанская около деревни Кошелево;

село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Хотынецкий район:

село Старое, купель.

Шаблыкинский район:

поселок Шаблыкино, Авангардовская купель.

Количество отведенных для Крещенских купаний мест может корректироваться муниципальными образованиями.

 

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Опубликовано 17 Янв 2022 в 15:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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