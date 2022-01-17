В Орловской области определены места для Крещенских купаний
Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области совместно с органами местного самоуправления региона определены места для Крещенских купаний.
К 19 января в Орловской области подготовят 26 мест для Крещенских купаний в 13 муниципальных районах.
Верховский район:
село Корсунь, на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;
деревня Алексеевка, купель.
Дмитровский район:
село Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители;
село Балдыж, купель;
село Бородино, купель;
село Соломино, купель;
село Столбище, Селькин пруд.
Залегощенский район:
родник у деревни Ореховка.
Знаменский район:
село Знаменское, святой источник.
Ливенский район:
деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение»;
село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца;
деревня Викторовка, купель;
село Козьминка, купель;
деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской;
село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери.
Мценский район:
деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.
Новодеревеньковский район:
село Судбищи, родник у реки Любовши.
Новосильский район:
источник на реке Пшевке около деревни Шейно.
Покровский район:
село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец»;
село Дросково, купель;
поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.
Сосковский район:
село Кирово, купель.
Урицкий район:
святой источник Пресвятой Богородицы Казанская около деревни Кошелево;
село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».
Хотынецкий район:
село Старое, купель.
Шаблыкинский район:
поселок Шаблыкино, Авангардовская купель.
Количество отведенных для Крещенских купаний мест может корректироваться муниципальными образованиями.