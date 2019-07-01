1 июля 2019



В Орловской области опять прогнозируют ухудшение погоды

По прогнозу орловских синоптиков, в ближайшие сутки с 21 часа 1 июля до 21 часа 2 июля на территории Орловской области ожидаются дождь и усиление ветра при грозе местами с порывами до 15-20 м/с.

Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 6-11, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19, днем 23-28 градусов. В Орле переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный — 6-11 м/с. Температура ночью 15-17, днем — 26-28 градусов тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на необходимые меры безопасности.

 

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Опубликовано 01 Июл 2019 в 15:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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