В Орловской области опять пытались разобрать железнодорожные пути

Орловские транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу деталей верхнего строения действующего пути в районе Мценска. Двух молодых людей задержали с поличным на железнодорожном перегоне.

В линейный пункт полиции на железнодорожной станции Мценск сообщили, что два гражданина разбирают детали верхнего строения действующих железнодорожных путей на перегоне «Мценск — Чернь».

Выехавшие на место совершения преступления начальник ЛПП и сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России на станции Орёл задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении кражи железнодорожных деталей.

В багажнике автомобиля одного из них транспортные полицейские обнаружили мешки с болтами, гайками и клеммами. Вес похищенного составил свыше 76 кг.

Стражи порядка установили, что безработные жители Мценска прибыли на безлюдный железнодорожный участок, чтобы собрать детали верхнего строения пути и сдать их в пункт приема металлолома, а вырученные денежные средства поделить.

Заметив железнодорожников, злоумышленники спрятались в лесопосадке, чтобы позже продолжить сбор металла. Но путейцы обнаружили отсутствие деталей на полотне и позвонили в полицию.

Следственным отделом ЛО МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает ЛО МВД России на станции Орел.