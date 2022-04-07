7 апреля 2022



В Орловской области опять усилится ветер

В ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются порывы ветра до 18 м/с.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 7 апреля по 21 час 8 апреля на территории области будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 8-13, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днем +13°С…+18°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает гражданам о необходимых мерах безопасности.

 

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Опубликовано 07 Апр 2022 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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