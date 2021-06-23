В Орловской области осенью появятся электронные рецепты

В нашей области решили заняться внедрением электронного рецепта. Запуск пилотного проекта пройдет в Орле с 1 октября 2021 года. Предполагается, что ноу-хау сможет убить несколько зайцев. Повысит качество лекарственного обеспечения, снизит нагрузку на медработников в регионе и самое главное даст возможность гражданам получать информацию о наличии и ценах выписанных лекарств в аптечной сети региона. Кроме этого внедрение электронного рецепта даст возможность сохранить все назначения врачей в едином месте. И самое главное — позволит гражданам при выписке лекарств приобретать их по наименьшей цене.