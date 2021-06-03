3 июня 2021



В Орловской области оштрафовали иностранного агента

По информации «Вести-Орел», в Орловской области вынесен первый штраф организации, признанной иностранным агентом.

«Это компания «Феникс Плюс», которая занимается профилактикой ВИЧ среди людей, склонных к однополым связям. Компания «Феникс Плюс» была оштрафована на 300 тысяч рублей за то, что самостоятельно не подала документы на её включение в реестр иноагентов.
Руководитель организации подтвердил факты получения финансирования из-за рубежа. Это сотни тысяч из Великобритании, Литвы, Голландии, Эстонии и других европейских государств. Однако в список иностранных агентов Минюст внёс организацию из-за ведения политической деятельности», сообщает «Вести-Орел».
Организация вправе обжаловать постановление.

 

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Опубликовано 03 Июн 2021 в 14:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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