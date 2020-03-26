26 марта 2020



В Орловской области осужденного заподозрили в коррупции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего осужденного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 (дача взятки).

По данным следствия, подозреваемый в феврале 2020 года, находясь в помещении служебного кабинета ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области, лично передал взятку в размере 80 тысяч рублей должностному лицу колонии за оказание содействия в его условно-досрочном освобождении.

Преступление выявлено сотрудниками УФСИН России по Орловской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 26 Мар 2020 в 11:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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