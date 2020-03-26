В Орловской области осужденного заподозрили в коррупции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего осужденного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 (дача взятки).

По данным следствия, подозреваемый в феврале 2020 года, находясь в помещении служебного кабинета ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области, лично передал взятку в размере 80 тысяч рублей должностному лицу колонии за оказание содействия в его условно-досрочном освобождении.

Преступление выявлено сотрудниками УФСИН России по Орловской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.