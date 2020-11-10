В Орловской области от гриппа привито более трети всех жителей

Процент вакцинированных против гриппа орловцев перешел отметку в 36,3%. Активно прививаются против гриппа медицинские работники и работники сферы образования. Процент вакцинированного населения старше 60 лет − 46%. Однако, пока запланированные показатели в этом направлении не достигнуты. Также от гриппа привито только 37% студентов. Ректорам вузов будет рекомендовано принять меры по повышению охвата вакцинацией против гриппа студентов и преподавательского состава.

В пресс-службе облправительства напомнили, до 15 ноября вакцинацией против гриппа планируется охватить не менее 75% населения из групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок