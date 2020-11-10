10 ноября 2020



В Орловской области от гриппа привито более трети всех жителей

Процент вакцинированных против гриппа орловцев перешел отметку в 36,3%. Активно прививаются против гриппа медицинские работники и работники сферы образования. Процент вакцинированного населения старше 60 лет − 46%. Однако, пока запланированные показатели в этом направлении не достигнуты. Также от гриппа привито только 37% студентов. Ректорам вузов будет рекомендовано принять меры по повышению охвата вакцинацией против гриппа студентов и преподавательского состава.

В пресс-службе облправительства напомнили, до 15 ноября вакцинацией против гриппа планируется охватить не менее 75% населения из групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок

 

Орловские полицейские обеспечивают безопасность детей на летних каникулах
В Орле за апрель выпало всего 18% месячной нормы осадков
Конкурс «Знатоки природы" прошел в Полесье в новом формате
Опубликовано 10 Ноя 2020 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"