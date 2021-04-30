В Орловской области от укусов клещей пострадали 18 человек

В медицинские учреждения обратились 18 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе, девять детей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, количество обратившихся по поводу присасывания клещей снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Случаи зарегистрированы на территории Кромского, Глазуновского, Ливенского, Знаменского, Мценского, Орловского районов и г. Орла.

Заболеваний иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 16,6% от числа исследованных (за аналогичный период 2020 года – 12,7%).

В настоящее время ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» проводятся обследования территорий городских парков, скверов, мест массового отдыха; по состоянию на 26.04.2020 года обследовано 76,6 га, обнаружено 189 клещей.