30 апреля 2021



В Орловской области от укусов клещей пострадали 18 человек

В медицинские учреждения обратились 18 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе, девять детей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, количество  обратившихся по поводу присасывания клещей снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Случаи зарегистрированы на территории Кромского, Глазуновского, Ливенского, Знаменского, Мценского, Орловского районов и г. Орла.

Заболеваний иксодовым  боррелиозом  не  зарегистрировано.

Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 16,6% от числа исследованных (за аналогичный период 2020 года – 12,7%).

В настоящее время ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» проводятся обследования территорий городских парков, скверов, мест массового отдыха; по состоянию на  26.04.2020 года обследовано 76,6 га, обнаружено 189 клещей.

 

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Опубликовано 30 Апр 2021 в 14:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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