В Орловской области от воды освободились еще два низководных моста

На сегодняшний день на территории Орловской области зарегистрировано подтопление десяти низководных мостов (Орловский район – 5 мостов, Ливенский район – 1 мост, Мценский район – 3 моста, Новосильский – 1 мост).

За прошедшие сутки от воды освободились еще два низководных моста: в Залегощенском районе низководный мост вблизи деревни Орлово через реку Неручь и в Ливенском районе низководный мост вблизи села Крутое через реку Труды.

Согласно прогноза, пик половодья пройден, в дальнейшем уровень воды в реках будет снижаться. В круглосуточном режиме работают оперативные группы по контролю за обстановкой.

В Заводском районе города Орла все еще подтоплено 27 придомовых территорий: переулки Скульптурный (5 участков), Лебединый (4 участка), Проходной (6 участков), Заливной (6 участков), Городской (6 участков).

Частично подтоплены садоводческие участки в муниципальных образованиях. С целью оказания адресной помощи населению организованы временные лодочные спасательные посты в Орловском районе (недалеко от н.п. Тайное и н.п. Быстрое), деятельность которых обеспечивают спасатели областной поисково-спасательной службы. С целью обеспечения безопасности функционируют два временных пожарных поста в д. Лаврово Орловского района и в п. Ивановский Мценского района.

В городе Орле дежурит оперативная группа ГУ МЧС и администрации г. Орла с тремя плавсредствами. Проводится авиационная разведка с применением беспилотного летательного аппарата.

По информации ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 12 Апр 2018 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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