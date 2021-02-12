12 февраля 2021



В Орловской области откроют еще четыре пункта вакцинации от COVID-19

Стационарные пункты вакцинации сегодня начнут работать в Шаблыкинском, Знаменском, Краснозоренском и Хотынецком районах. Таким образом, теперь вакцину от коронавируса смогут получить жители всех районов области, не выезжая за пределы своего муниципального образования, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Сегодня на территории области функционирует 30 стационарных пунктов вакцинации. В регион уже поступило 26819 доз вакцины. Первый ее компонент в настоящее время получили 9760 человек, 1730 − завершили вакцинацию.

Кроме того, орловцам напомнили, что число заболевших пошло на спад. В настоящее время свободный коечный фонд составляет 35,4%. За последние сутки был госпитализирован 61 COVID-пациент. При этом отмечается снижение обращаемости пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторное звено и станцию скорой медицинской помощи. Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю составил 0,55%. Ежедневный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения Орловской области составляет 19,2. Коэффициент распространения инфекции (Rt) – 0,96. Охват тестированием населения методом ПЦР составляет 228,2 на 100 тыс. человек.

 

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Опубликовано 12 Фев 2021 в 13:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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