В Орловской области открылся новый мобильный технопарк «Кванториум»

Второй для региона мобильный технопарк создан на базе перевозной автомобильной станции. “Кванториум” реализует обучение школьников программам инженерной направленности, а также осуществляет дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности. Третий мобильный «Кванториум» приступит к работе после завершения оснащения его всем необходимым оборудованием.

Расписание работы мобильных технопарков размещено на официальном сайте https://www.kvantorium57.ru/