21 сентября 2021



В Орловской области открылся новый мобильный технопарк «Кванториум»

Второй для региона мобильный технопарк создан на базе перевозной автомобильной станции. “Кванториум” реализует обучение школьников программам инженерной направленности, а также осуществляет дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности. Третий мобильный «Кванториум» приступит к работе после завершения оснащения его всем необходимым оборудованием.

Расписание работы мобильных технопарков размещено на официальном сайте https://www.kvantorium57.ru/

 

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Опубликовано 21 Сен 2021 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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