В Орловской области открыто более 1500 эскроу-счетов дольщиков

Как сообщает Орловское отделение Банка России, за 9 месяцев 2020 года количество счетов, которые защищают права и деньги дольщиков, увеличилось почти в восемь раз.

Застройщики больше не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве ; средства дольщиков, вложенные в приобретение жилья, хранятся на специальных счетах – эскроу. Это помогает избежать ситуаций, когда при участии в долевом строительстве человек остается без денег и жилья. Теперь доступ к деньгам клиента застройщик получает только после сдачи объекта. Финансирование же строительства он осуществляет за счет кредитов или собственных средств.

По информации Орловского отделения Банка России, количество открытых счетов эскроу в Орловской области стремительно растет. Если по состоянию на 1 января 2020 года орловцами было открыто 190 таких счетов, то по итогам трех кварталов их стало 1509. Таким образом за 9 месяцев 2020 года количество увеличилось почти в восемь раз. Сумма зачисленных на них средств выросла в 8,3 раза и по итогам девяти месяцев составила 3 млрд 158 миллионов рублей.

«В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объёме. При этом, на случай отзыва лицензии у банка, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы до 10 млн рублей», — говорит начальник экономического отдела Орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

На данный момент в Орловской области раскрыт первый счет эскроу: объект сдан, и деньги дольщика в сумме 1,9 миллиона рублей перечислены строительной компании.