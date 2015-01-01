В Орловской области отмечен 41 случай бешенства

Специалистами референтного центра Россельхознадзора 6 июня было выявлено сразу два случая бешенства у животных. Положительные результаты отмечены в Урицком районе у лисы и в Шаблыкинском районе у собаки. Кстати, с начала 2018 года на территории региона зарегистрирован уже 41 случай бешенства.

Летом риск заражения бешенством от животных возрастает. Поэтому, отправляясь в лес или на пикник, не контактируйте с дикими животными. Не трогайте их, не кормите и тем более не приносите домой. Это касается всех «дикарей» без исключения. Даже таких милых, как ежики. Если вас покусало или просто поцарапало дикое животное нужно немедленно обратиться за медицинской помощью в травмпункт, — напомнили в пресс-службе референтного центра.

 

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Опубликовано 09 Июн 2018 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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