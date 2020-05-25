25 мая 2020



В Орловской области отменён особый противопожарный режим

В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Орловской области отменён особый противопожарный режим.

Напомним, особый противопожарный режим в муниципальных образованиях области был введён 28 марта и действовал на протяжении почти двух месяцев – до 22 мая. Вводился запрет на пребывание в лесах, въезд в лесополосы на транспорте, поджигание сухой травы и разведение костров.

Несмотря на отмену особого противопожарного режима, пожароопасный период в регионе не закончился, сотрудники МЧС и взаимодействующих ведомств продолжают патрулировать лесные массивы. Осуществляются меры по обеспечению пожарной безопасности, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

 

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Опубликовано 25 мая 2020 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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