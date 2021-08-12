12 августа 2021



В Орловской области отметят Медовый и Яблочный Спасы (12+)

Две концертные программы «Шаг в Этнопространство», завершающие проект «Этно-лето» в Орловской области, будут посвящены двум Спасам – Медовому и Яблочному.

Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, в Орловской области состоятся два праздничных концерта, которые станут завершающими в проекте «Этно-лето».

В Медовый Спас 14 августа праздник «Этно-лето» пройдет в пгт. Нарышкино Урицкого района. Начало мероприятия — в 17.00, место проведения: ул. Ленина д.95.

19 августа праздничную программу смогут увидеть жители Мценского района. Концерт начнется в 17.00, место проведения: село Тельчье, ул. Ленина, д.2.

В творческих программах будут задействованы хореографический коллектив «Славяне», фольклорный ансамбль «Разноцветье», инструментальный дуэт «Народного любительского коллектива» ансамбля русских народных инструментов «Орловские Узоры», ансамбль танца «Задоринка» ДШИ имени Д.Б. Кабалевского, в творческих коллаборациях примут участие и исполнят любимые народные песни солисты Александра Кавардакова, Мария Макарова, Дмитрий Сивов, Елизавета Дзюбина, Вера Ефремова, Дарья Скоблякова, Вера Ефремова и др.

 

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Опубликовано 12 Авг 2021 в 14:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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