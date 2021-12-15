В Орловской области отремонтировали 18 железнодорожных переездов

В Орловской области отремонтировано 18 переездов в рамках реализации «Комплексного плана обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах», разработанного МЖД и правительством Орловской области.

В ходе ремонта переездов железнодорожники произвели асфальтировку десятиметровой зоны проезжей части, находящейся в зоне ответственности ОАО «РЖД», заменили резинокордовое покрытие, обновили дорожные знаки и направляющие столбики, а также провели техническое обслуживание устройств безопасности (устройств заграждения переезда и противотаранных устройств).

На двух переездах (130 км перегона Паньково – Лужки-Орловские и 71 км перегона Дишня – Залегощь) в 250-метровой зоне при подъезде к ним установлено искусственное освещение.

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий в январе – ноябре 2021 года железнодорожники совместно с ГИБДД провели в Орловской области 132 профилактических рейда, в ходе которых было проинструктировано более 5 тыс. водителей.