15 декабря 2021



В Орловской области отремонтировали 18 железнодорожных переездов

 

В Орловской области отремонтировано 18 переездов в рамках  реализации «Комплексного плана обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах», разработанного МЖД и правительством Орловской области.

В ходе ремонта переездов железнодорожники произвели асфальтировку десятиметровой зоны проезжей части, находящейся в зоне ответственности ОАО «РЖД», заменили резинокордовое покрытие, обновили дорожные знаки и направляющие столбики, а также провели техническое обслуживание устройств безопасности (устройств заграждения переезда и противотаранных устройств).

На двух переездах  (130 км перегона Паньково – Лужки-Орловские и  71 км перегона Дишня – Залегощь) в 250-метровой зоне при подъезде к ним установлено искусственное освещение.

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий в январе – ноябре 2021 года железнодорожники совместно с ГИБДД провели в Орловской области 132 профилактических рейда, в ходе которых было проинструктировано более 5 тыс. водителей.

 

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Опубликовано 15 Дек 2021 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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