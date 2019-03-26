26 марта 2019



В Орловской области отремонтируют аварийный мост

Определен подрядчик для ремонта аварийного моста через реку Цон в Урицком районе Орловской области. В прошлом году данный участок дороги был отмечен гражданами на карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», — сообщили в пресс-службе ОНФ.

— Областная власть оперативно отреагировала на предложения наших активистов провести ремонт аварийного моста. В течение семи месяцев с момента размещения объекта на карте «убитых» дорог был разработан проект, а на сегодняшний день завершены все необходимые процедуры по определению подрядчика, который выполнит работы на объекте, — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин.

Напомним, что в июле 2018 года в исполком регионального отделения ОНФ обратились граждане, которые рассказали об аварийном состоянии моста через реку Цон в Урицком районе. Активисты Народного фронта провели рейд, в результате которого убедились, что произошел обвал одной из несущих плит конструкции моста. Упавшие с моста плита и мостовое ограждение лежат на берегах и дне реки Цон. Пропускная способность дорожного полотна стала меньше.

— Мост через реку Цон расположен на автодороге Нарышкино – Сосково. Дорога имеет региональный уровень значения. По ней выстроены маршруты пассажирских автобусов, которые курсируют от Орла до населенных пунктов Урицкого и Сосковского районов. После проведенного рейда мы направили еще в июле прошлого года обращение в правительство региона. Затем этот вопрос был отмечен в общественных предложениях губернатору региона, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Евгений Лыкин.

После направленного общественниками обращения департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области организовал поддержание транспортно-эксплуатационного состояния объекта до начала капитального ремонта. Затем была проведена разработка проектно-сметной документации для будущих ремонтных работ. В течение февраля и начала марта прошел аукцион по определению подрядчика для капремонта моста.

— Проведение ремонта моста нельзя откладывать, так как тяжелый транспорт по данному участку передвигается в постоянном режиме. Возникает вероятность дальнейшего разрушения конструкций моста. Важно, что администрация Орловской области поддержала наше предложение и капитальный ремонт моста будет произведен, – резюмировал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Сергей Мальфанов.

 

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Опубликовано 26 Мар 2019 в 17:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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