В Орловской области отремонтируют «дорогу смерти»

На портале госзакупок появилась информация, что в ближайшее время будет отремонтирована дорога, соединяющая Верховье и Ливны. Напомним, местные жители прозвали эту трассу «дорога смерти». Дело в том, что сложных больных из Верховской ЦРБ нередко направляют на операции в Ливны. А состояние дороги было таким, что многие просто не доезжали — за что трасса и получила название «дорога смерти». Информацию о состоянии дорожного полотна озвучили на встрече доверенных лиц губернатора (наше издание писало об этом в марте). Что характерно, после выступления женщины, рассказавшей о плохой дороге — в зале раздался дружный смех чиновников.

Местные жители не стали ограничиваться рассказами о состоянии проезжей части и даже сняли видео-ролик о состоянии «дороги смерти».  Теперь у местных жителей появилась надежда добраться до ливенской ЦРБ живьем. По крайней мере, в материалах на сайте госзакупок говорится, что всего на ремонт выделено 8,5 миллионов рублей. Работы начнутся сразу после заключения контракта, а окончание запланировано уже на 15 ноября 2017. То есть последние метры асфальты будут уложены в снег и дождь, если конечно не случится чудо и осень в этом году будет стоять сухой и солнечной. Утешает, что исполнитель даст гарантию на 4 года на выполненные работы. Впрочем, в истории Орловщины полно случаев, когда исполнитель становился банкротом и гарантия на выполненные работы растворялась, как весенний асфальт на улицах Орла. В любом случае, хоть какое-то время верховцы смогут добираться до Ливен живыми, и это стоит потраченных на ремонт 8,5 миллионов рублей.

 

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Опубликовано 31 Авг 2017 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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