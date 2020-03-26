В Орловской области оценят состояние подземных грунтовых вод

В 2020 году Орловский филиал «Квадры» направит 3 млн рублей на реализацию мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба орловской генерирующей компании, сотрудники продолжат мониторинг состояния сточных вод и выбросов в атмосферу, утилизацию и обезвреживание отходов производства и потребления, а также осуществление контроля за уровнем шума в санитарно-защитных зонах производственных подразделений филиала.

«В этом году на станциях филиала будет создана сеть наблюдательных скважин. С ее помощью специалисты будут оценивать состояние подземных грунтовых вод на территориях объектов размещения отходов – прудов-накопителей Орловской ТЭЦ и золоотвала Ливенской ТЭЦ», — прокомментировал управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов.