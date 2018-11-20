В Орловской области оцифровано свыше 150 тысяч кадастровых дел

Кадастровая палата по Орловской области переводит в электронный вид кадастровые дела объектов недвижимости. Уже оцифровано свыше 150 тысяч кадастровых дел, то есть свыше 40 % от общего объема. Кадастровые дела — это документы, на основании которых соответствующие сведения о технических характеристиках объектов недвижимости были внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Стратегия архивного хранения разработана для повышения качества государственных услуг и регистрации прав на недвижимое имущество. Наличие электронных архивов существенно ускоряет сроки проведения учетно-регистрационных процедур. Кроме того, создание электронного архива способствует оперативному межведомственному взаимодействию и обслуживанию населения по экстерриториальному принципу, — сообщили в пресс-службе Росреестра.