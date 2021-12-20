В Орловской области оттепель сменится значительным понижением температуры

В ближайшие дни на территории Орловской области ожидаются осадки, а также колебания температуры с дальнейшим её значительным понижением, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных происшествий различного характера, предупреждает ГУ МЧС по Орловской области.

По прогнозу синоптиков, 20 декабря на территории Центрального федерального округа (в том числе и Орловской области) ожидается прохождение фронта атлантического циклона. Он будет сопровождаться пограничными температурами (+2°С, 0°С, -2°С), а также выпадением осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Также после прохождения обширного фронта прогнозируется резкое похолодание со значительным перепадом температур.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий. Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности.

При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112.

При гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Желательно проложить свой маршрут подальше от проезжей части. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой. В то же время нежелательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий.

Выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче.

Не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти.

Повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума.

При разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто.

Особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта – из-за частого торможения автомобилей там образуется наледь.

С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров.

Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы. Электроутюги, электроплиты ставятся только на несгораемые и теплоизолирующие подставки.

Одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.

При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра. Помните, сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться.

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами.

При использовании печей:

1. Не допускайте эксплуатацию печей с наличием в них трещин и разрушений.

2. Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже одного раза в три месяца.

3. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними малолетним детям;

4. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.

Как правило, обморожение получают при длительном пребывании на улице при -10… -20 градусах. К обморожению приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, тяжелые механические повреждения с кровопотерей.

Первое, что надо сделать при признаках обморожения, — доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. При обморожении первой степени охлажденные участки следует согреть теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием.