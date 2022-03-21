21 марта 2022



В Орловской области ожидается половодье, близкое к норме

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, половодье этой весной будет иметь характеристики, близкие к норме.

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, для безаварийного пропуска весеннего половодья и минимизации ущерба от возможных последствий наводнения на территории Орловской области проводится комплекс превентивных мероприятий.

По многолетним наблюдениям, половодье на реках Орловской области чаще всего начинается в третьей декаде марта. При этом наибольший расход воды наблюдается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность половодья на реках области составляет от 10 до 20 дней. Пик половодья обычно наступает через 4-7 дней после начала подъема уровня воды в реках области.

Половодье 2022 года ожидается в сроки, близкие к норме. Прогнозируемые максимальные уровни весеннего половодья на реке Оке в городе Орле составят 390-590 см (норма 694 см), на реке Зуше в городе Мценске – 180-420 см (норма 552 см). Начало вскрытия ледового покрова на этих реках в 2022 году ожидается в конце марта. Максимальные уровни воды весеннего половодья в реке Сосне в районе слободы Беломестной могут составить 250-350 см (норма 502 см).

При складывающейся обстановке в 2022 году на территории Орловской области в период весеннего половодья 2022 года могут быть затоплены низководные мосты в шести муниципальных образованиях (в Залегощенском, Мценском, Новосильском и Ливенском районах, Орловском муниципальном округе) и садовые участки в городе Орле и Орловском муниципальном округе.

В случае изменения параметров гидрологической обстановки, при условии выпадения обильных, продолжительных осадков в виде дождя, резкого повышения температуры окружающего воздуха, нарушений в работе дренажных и канализационных сетей, возможно поднятие уровней воды в реках до опасных уровней, при этом в зону затопления могут попасть жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

Главным управлением МЧС России по Орловской области совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и муниципальными образованиями уточнены риски возможных подтоплений. Разработаны планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. Спланированы маршруты объезда затапливаемых низководных мостов и движения общественного транспорта по объездным маршрутам. Предусмотрено выставление дополнительных постов от пожарно-спасательных частей в населенных пунктах при затоплении низководных мостов.

 

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Опубликовано 21 Мар 2022 в 12:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 52

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