В Орловской области ожидается штормовой ветер

ГУ МЧС по Орловской области информирует: с 21.00 8 июля до 21.00 9 июля на территории Орловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, местами туман.

В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, повреждением (обрывом) ЛЭП и воздушных линий связи, падением широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, а также сухих деревьев.

Граждан предупреждают о соответствующих мерах безопасности.