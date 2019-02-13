13 февраля 2019



В Орловской области ожидается сильный гололед и осадки

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 13 февраля по 21 час 14 февраля на территории Орловской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер ночью западный 5-10, днем переменный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6°С…-6°С, днем -1°С…-6°С.
ГУ МЧС по Орловской области напоминает автовладельцам: при гололеде следует снизить в два-три раза интенсивность разгонов и торможений; избегать резких маневрирований и обгонов, так как тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в условиях гололеда. Для безопасности при сильном гололёде или снежных заносах рекомендуется отказаться от дальних поездок и путешествий.
И пешеходам, и водителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными в условиях гололедицы. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует сообщить по телефону пожарно-спасательной службы 101.

 

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Опубликовано 13 Фев 2019 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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