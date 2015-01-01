В Орловской области ожидается сильный порывистый ветер

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 23 м/с, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 27 марта по 21 час 28 марта на территории области будет облачно с прояснениями.

Ночью временами осадки, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем осадки, местами небольшие в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…+3°С, днем +3°С…+8°С.

 

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Опубликовано 27 Мар 2017 в 18:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 29

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