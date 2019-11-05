5 ноября 2019



В Орловской области ожидается сильный ветер

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ночью будет преимущественно без осадков, завтра днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5°С…+10°С, днем +10°С…+15°С.
Сильные порывы ветра могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: привести к обрывам линий электропередач, к падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Пресс-служба МЧС попросила орловцев соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода. В случае усиления ветра рекомендуется: убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.
Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Особо опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Машину на ночь лучше поставить в гараж. При отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

 

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Опубликовано 05 Ноя 2019 в 15:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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