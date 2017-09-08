В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий

29 и 30 января на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 29 января по 21 час 30 января на территории области облачно. Временами осадки в виде снега и мокрого снега, днем в отдельных районах сильный снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный 6-11, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…-5°С и днем -3°С…+2°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. ГУ МЧС по Орловской области предупреждает о необходимых мерах безопасности.