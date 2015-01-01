В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 20 м/с.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 28 июня по 21 час 29 июня на территории области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы. Ветер восточный 5-10, днем при грозе местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +26°С…+31°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушенияим в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, предупреждает региональное ГУ МЧС.