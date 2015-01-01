В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий

В ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Орловский гидрометцентр. С 21 часа 19 июля по 21 час 20 июля на территории области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем временами дожди, местами грозы. Ветер южный 4-9, при грозах местами 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +15°С…+20°С, днем +24°С…+29°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.