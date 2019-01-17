17 января 2019



В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий

17 и 18 января на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, информирует региональное ГУ МЧС.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 17 января по 21 час 18 января на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, местами гололед. Ветер юго-западный 5-10, днем 8-13, местами до 19 м/с. Температура воздуха ночью -1°С…-6°С и днем -3°С…+2°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на необходимые меры безопасности.

 

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Опубликовано 17 Янв 2019 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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