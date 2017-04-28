В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 7 июня по 21 час 8 июня на территории области переменная облачность. Ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, днем дожди, местами небольшие, в отдельных районах сильные, местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер переменный ночью 4-9, днем 6-11 м/с, при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9°С…+17°С, днем +19°С…+24°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, информирует ГУ МЧС по Орловской области.