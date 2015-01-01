В Орловской области ожидается ухудшение погоды

На территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 13 февраля по 21 час 14 февраля на территории области будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшой снег, утром и днем умеренный, местами мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер ночью западный 6-11, днем северо-западный 8-13, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6°С…-11°С, днем -3°С…+2°С.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: вероятны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, предупреждает ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Фев 2017 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 41

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