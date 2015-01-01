В Орловской области ожидается ухудшение погоды

В ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления, сообщает региональное ГУ МЧС.

По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 4 июня по 21 час 5 июня на территории области переменная облачность. Местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди. Ветер ночью юго-западный 7-12, днем с переходом на северо-западный 8-13, местами до 19 м/с. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днем +17°С…+22°С.

Спасатели напоминают гражданам о мерах безопасности.