В Орловской области ожидается ухудшение погоды

В ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления, сообщает региональное ГУ МЧС.

По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 4 июня по 21 час 5 июня на территории области переменная облачность. Местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди. Ветер ночью юго-западный 7-12, днем с переходом на северо-западный 8-13, местами до 19 м/с. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днем +17°С…+22°С.

Спасатели напоминают гражданам о мерах безопасности.

 

Шанс выпадает только раз
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Опубликовано 04 Июн 2018 в 14:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 76

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