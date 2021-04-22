В Орловской области ожидается ухудшение погоды

22 и 23 апреля на территории Орловской области ожидается неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 22 апреля по 21 час 23 апреля на территории области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер южный, днем с переходом на западный 7-12 при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днем +13С…+18°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает гражданам о соблюдении необходимых мер безопасности.