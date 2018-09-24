24 сентября 2018



В Орловской области ожидается усиление ветра

24 и 25 сентября в Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 24 сентября по 21 час 25 сентября на территории области облачно с прояснениями. Небольшие дожди, днем в отдельных районах умеренные, местами гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 10-15, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +6°С…+11°С, при прояснениях до +2°С, днем +11°С…+16°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, поэтому следует соблюдать необходимые меры предосторожности, информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Сен 2018 в 14:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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