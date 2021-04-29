29 апреля 2021



В Орловской области ожидается усиление ветра до 18 м/с

29 и 30 апреля на территории Орловской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 29 апреля по 21 час 30 апреля на территории будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер южный ночью 6-11, днем 8-13, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днем +13°С …+18°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на необходимые меры безопасности.

 

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Опубликовано 29 Апр 2021 в 13:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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