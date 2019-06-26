26 июня 2019



В Орловской области ожидаются дожди и сильный ветер

По прогнозу орловских синоптиков, в ближайшие сутки с 21 часа 26 июня до 21 часа 27 июня на территории Орловской области ожидаются осадки в виде дождя и усиление ветра при грозе местами с порывами до 15-20 м/с.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 26 июня по 21 час 27 июня на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, днем дожди, местами сильные, местами грозы. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 8-13, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла. Орел: ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью 13-15, днем 23-25 градусов.

Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на  необходимые  меры безопасности.

 

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Опубликовано 26 Июн 2019 в 14:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 75

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