В Орловской области ожидаются дожди и сильный ветер

По прогнозу орловских синоптиков, в ближайшие сутки с 21 часа 26 июня до 21 часа 27 июня на территории Орловской области ожидаются осадки в виде дождя и усиление ветра при грозе местами с порывами до 15-20 м/с.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 26 июня по 21 час 27 июня на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, днем дожди, местами сильные, местами грозы. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 8-13, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла. Орел: ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью 13-15, днем 23-25 градусов.

Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на необходимые меры безопасности.