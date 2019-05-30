30 мая 2019



В Орловской области ожидаются гроза и усиление ветра

По прогнозу синоптиков в ближайшие сутки — с 21 часа 30 мая до 21 часа 31 мая — на территории Орловской области ожидаются осадки в виде дождя и усиление ветра при грозе, местами с порывами до 19 м/с.

Возможна переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем небольшие, местами умеренные кратковременные дожди,  грозы, град.

Ветер ночью южный 4-9, днем северо-западный 7-12, при грозах местами порывы до 14-19 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, днем 25-30°. Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: при сильных порывах ветра не рекомендуется находиться рядом с рекламными щитами и другими конструкциями, деревьями, необходимо обходить оборванные провода.

 

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Опубликовано 30 мая 2019 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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