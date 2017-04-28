В Орловской области ожидаются грозы и сильный ветер

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 20 м/с, — предупредили в пресс-службе МЧС. По прогнозу Орловского гидрометцентра, сегодня ночью будет без осадков, а уже завтра днем по области пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, возможны грозы, а из-за сильной жары и град. Ветер юго-восточный 6-11, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15°С…+20°С, днем +28°С…+33°С.

В связи с ухудшением погоды вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, повреждения линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе всех видов транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.

Перед уходом на работу обязательно уберите с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закройте окна и форточки. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подъездах ближайших зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев и промышленных объектов. Старайтесь побыстрее спрятаться в помещении.