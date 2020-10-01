1 октября 2020



В Орловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 1 октября до 21 часа 2 октября на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13, днем местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днем +16°С…+21°С.

ГУ МЧС предупреждает: в этот период вероятны происшествия, связанные с нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Гражданам рекомендуется соблюдать все необходимые меры безопасности.

 

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Опубликовано 01 Окт 2020 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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