В Орловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 1 октября до 21 часа 2 октября на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13, днем местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днем +16°С…+21°С.

ГУ МЧС предупреждает: в этот период вероятны происшествия, связанные с нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Гражданам рекомендуется соблюдать все необходимые меры безопасности.