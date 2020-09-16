В Орловской области ожидаются сильный ветер и осадки

В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 16 сентября по 21 час 17 сентября на территории области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью южный 6-11, днем западный 8-13, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днём +23°С…+28°С.

ГУ МЧС по Орловской области напоминает гражданам о соблюдении необходимых мер безопасности.