В Орловской области ожидаются сильный ветер, ливни и град

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля на территории Орловской области ожидаются усиление скорости ветра при грозе с порывами 15-18 м/с, в отдельных районах ливни, град.

В связи с ухудшением погоды возможны происшествия, связанные с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и воздушных линий связи, падением широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, а также сухих деревьев.

Населению рекомендуется не оставлять транспортные средства на длительную стоянку вблизи конструкций большой парусности, сухих деревьев, многоэтажных жилых домов и административных зданий. Лучше всего на время оперативного предупреждения вообще не садиться за руль личного автомобиля.

При возникновении аварийных ситуаций и происшествий обращайтесь в Главное управление МЧС России по Орловской области по телефонам: 8 (4862) 44-98-60, 43-09-45, 43-37-36, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по номерам: 8 (4862) 43-22-12, 43-37-35.