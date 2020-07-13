13 июля 2020



В Орловской области ожидаются сильный ветер, ливни и град

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля на территории Орловской области ожидаются усиление скорости ветра при грозе с порывами 15-18 м/с, в отдельных районах ливни, град.

В связи с ухудшением погоды возможны происшествия, связанные с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и воздушных линий связи, падением широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, а также сухих деревьев.

Населению рекомендуется не оставлять транспортные средства на длительную стоянку вблизи конструкций большой парусности, сухих деревьев, многоэтажных жилых домов и административных зданий. Лучше всего на время оперативного предупреждения вообще не садиться за руль личного автомобиля.

При возникновении аварийных ситуаций и происшествий обращайтесь в Главное управление МЧС России по Орловской области по телефонам: 8 (4862) 44-98-60, 43-09-45, 43-37-36, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по номерам: 8 (4862) 43-22-12, 43-37-35.

 

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Опубликовано 13 Июл 2020 в 15:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 59

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