В Орловской области ожидаются снегопад, гололедица и сильный ветер

По данным Гидрометцентра России, 25 и 26 декабря на территории Центрального федерального округа, в том числе и в Орловской области, ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий – снегопад, гололедица, усиление ветра.

25 декабря на территории Орловской области ночью будет идти небольшой, местами умеренный снег, днем ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…-5°С, днем -2°С…+3°С.

26 декабря ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3°С…+2°С.

Для снижения рисков Главным управлением МЧС России по Орловской области выполнен комплекс превентивных мероприятий. В настоящее время ГУ МЧС функционирует в режиме повышенной готовности, приведена в готовность аэромобильная группировка.

Пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области напоминает орловчанам о необходимых мерах предосторожности: при сильных порывах ветра не следует находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скорость, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности отменить выезд до улучшения метеоусловий, не оставлять транспортные средства под большими деревьями, а также вблизи ветхих конструкций, рекламных щитов.

Не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега или льда. Если это произошло, следует как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

В случае пожара, ДТП, другого чрезвычайного происшествия, немедленно звоните по телефонам: 01, 101 или 112.