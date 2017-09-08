В Орловской области передали штормовое предупреждение о сильном ветре

Сегодня вечером 3 октября и днем 4 октября прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений — порывы ветра до 18 м/с. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью без осадков, завтра днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный 8-13, но местами возможно усиление до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1°С…+6°С, днем +9°С…+14°С.

В связи с неблагоприятным прогнозом вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в передвижении всех видов транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице — пресс-служба МЧС рекомендует укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Завтра машину лучше поставить в гараж, а при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

 

Орловские водолазы отправляются на Дальний Восток, где ожидается пик наводнения
Центр экологической информации откроется в Орле
В Орле проходит акция «Поздравь ветерана»
Опубликовано 03 Окт 2017 в 14:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"