В Орловской области передали штормовое предупреждение о сильном ветре

Сегодня вечером 3 октября и днем 4 октября прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений — порывы ветра до 18 м/с. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью без осадков, завтра днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный 8-13, но местами возможно усиление до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1°С…+6°С, днем +9°С…+14°С.

В связи с неблагоприятным прогнозом вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в передвижении всех видов транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице — пресс-служба МЧС рекомендует укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Завтра машину лучше поставить в гараж, а при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.