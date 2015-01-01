В Орловской области перезахоронили останки  288 советских воинов

В поселке Куракинский Свердловского района с воинскими почестями перезахоронили останки 288 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает официальный портал Орловской области, раскопки проводил сводный поисковый отряд, в который вошли 124 поисковика из Орловской, Курской, Рязанской, Московской, Воронежской и Курганской областей.

Останки бойцов Красной Армии нашли на окраине деревни Никитовки, в деревнях Глебово и Яковлево.

Перед началом траурного митинга, состоявшегося в День памяти и скорби, по православному обряду был проведен чин погребения останков павших бойцов.

 

Неудачная «войнушка»: в Орловской области поймали юных осквернителей кладбища
В Орловской области паводок отменяется?
В орловских маршрутках появятся видеокамеры
Опубликовано 25 Июн 2018 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"