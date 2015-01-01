В Орловской области перезахоронили останки 288 советских воинов

В поселке Куракинский Свердловского района с воинскими почестями перезахоронили останки 288 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает официальный портал Орловской области, раскопки проводил сводный поисковый отряд, в который вошли 124 поисковика из Орловской, Курской, Рязанской, Московской, Воронежской и Курганской областей.

Останки бойцов Красной Армии нашли на окраине деревни Никитовки, в деревнях Глебово и Яковлево.

Перед началом траурного митинга, состоявшегося в День памяти и скорби, по православному обряду был проведен чин погребения останков павших бойцов.