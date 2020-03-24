В Орловской области первые два человека заразились коронавирусом

Сегодня сразу несколько СМИ сообщили о том, что в нашем регионе появились первые больные, у которых официально подтвержден диагноз коронавируса. В частности, об этом пишет «Интерфакс«, «Известия» и другие федеральные издания.

На момент написания заметки никаких официальных комментариев от областных властей не было. Между тем, на официальном сайте Роспотребнадзора (не регионального, а федерального) говорится, что «по данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование».

Всего же за последние сутки в нашей стране отмечено 57 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Число инфицированных соотечественников выросло до 495. Большинство новых заболевших, 28, находятся в Москве. Далее следуют Санкт-Петербург (пять случаев), Воронежская и Свердловская области (по четыре случая), Башкирия (три случая), Приморский край, Липецкая, Орловская и Ленинградская области (по два случая), а также Чечня, Татарстан, Калужская, Волгоградская и Самарская области (по одному случаю на каждый регион).

Сегодня же была закрыта городская администрация. Всех посетителей разворачивают на входе. Сотрудники проходят на рабочие места в обычном порядке. Индивидуальных средств защиты ни на ком из чиновников корреспонденту “Орловской среды” обнаружить не удалось.