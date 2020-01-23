23 января 2020



В Орловской области планируется посадить 60 га соснового леса

Орловские лесоводы  завершили сбор лесосеменного сырья – семян сосны обыкновенной. Собраны 4 тонны шишек, которые уже полностью прошли процесс переработки.

Полученные 40 кг семян весной посадят в лесопитомниках. Уже через 2 года эти семена станут стандартным посадочным материалом (сеянцами), который будет использован для посадки леса. Из 40 кг семян получается около 240 тыс. сеянцев, их хватит, чтобы посадить 60 га соснового леса.

В настоящее время посевные качества семян сосны обыкновенной проверены Тульской лесосеменной станцией, выданы соответствующие сертификаты. Семена имеют первый класс качества, чистоту – 99,6% и всхожесть проращивания за 7 дней – 98%.

 

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Опубликовано 23 Янв 2020 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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